Diagonale 2017: Interview mit Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber

Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale, feiert zwischen 28. März und 2. April 2017 das 20-jährige Bestehen. Gezeigt werden in diesem Zeitraum insgesamt 191 Filme und Videos im Rahmen von 133 Vorstellungen in vier Festivalkinos in Graz. Der Diagonale Wettbewerb selbst umfasst 106 Filme und wurde aus insgesamt 561 aktuellen Einreichungen aller Längen und Genres zusammengestellt. Eine beachtliche Zahl.



Im Wiener Diagonale Büro traf Manfred Horak die beiden Intendanten der Diagonale - Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber - zu einem einstündigen Gespräch. Ein Gespräch, das tiefe Einblicke in die Programmgestaltung der Diagonale gibt, aber auch andere Themenländer besucht. So wurde z.B. auch über das Verfahren gegen Amazon bzgl. Leerkassettenvergütung bzw. Speichermedienvergütung, gesprochen, bei dem auch die Diagonale betroffen ist. Thematisiert wurde auch, wie weit ein Filmfestival wie die Diagonale politisch sein soll, kann, darf, muss, etc. und nicht zuletzt wird in dieser Podcast- Episode von "Filmkultur" auch in die Geschichte der österreichischen Popkultur eingetaucht. Ein Schwerpunkt der Diagonale 2017 hört nämlich auf den Titel "1000 Takte Film", angelehnt an das Album "1000 Takte Tanz" der Band Chuzpe aus dem Jahr 1982, seinerzeit erschienen bei GiG Records von Markus Spiegel. Zu hören sind denn auch musikalische Kräfte aus dieser Zeit, wie z.B. Chuzpe mit "Gute Kräfte sammeln sich", sowie Blümchen Blau & Waluliso mit "Wir bauen ein Haus" und Hansi Lang mit "Realstadt". Quasi als Bonus gibt es mit 3 Feet Smaller mit "Strike Back" aus dem Film In 3 Tagen bist du tot und mit dem Lied "Panik" von Sigi Maron auch zwei jüngere Beispiele österreichischer Popkultur zu hören. //









Interview, Text und Fotos: Manfred Horak