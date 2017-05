Hands & Bits: Lovesongs for a broken pencil

Spannendes Crossover-Projekt aus Österreich präsentiert sein Debütalbum.



Ist es möglich in einem einzigen Stück World-Music, Folk, Klassik und Drum & Bass unterzubringen? Das Duo Hands & Bits wagt dieses Experiment und ist damit sehr erfolgreich, wie man auf Ihrem CD-Debüt "Lovesongs for a broken pencil" nachhören kann. Simon Schellnegger (Viola, Loops, Stimme) und Julian Pieber (Schlagzeug, Elektronik, Stimme) gelingt es auf den acht Tracks der CD scheinbar mühelos auf die unterschiedlichsten Stile zu mischen und als Duo einen Sound zu zaubern, der oft an an eine vollbesetzte Band denken lässt.

Die Stimmungen wechseln rasant: Der Dialekt-Text von "Wounn i" erinnert kurz mal an Attwenger, dann wähnt man sich eben noch in einer ruhig dahin fließenden Passage, die an Filmmusik erinnert. Mit den nächsten Takten landet man aber schon einem vollbesetzten Drum & Bass Club, während es im nächsten Stück gleich mit pulsierenden Ethno-Rhythmen weitergeht. Kurze Gastauftritte der Sängerinnen Melanie Künz (Fräulein Hona) und Juliana Siegl setzen zusätzlich spannende Akzente auf diesem zumeist rein instrumentalen Album. "Lovesongs for a broken pencil" ist durch seine formidable Zusammenführung von akustischen & elektronischen Klangwelten großes Kino für die Ohren. Feines Debüt. //



Text: Robert Fischer



Hands & Bits: Lovesongs for a broken pencil

Musik: @@@@@

Klang: @@@@

Label / Vertrieb: Unit Records (2017)



Live-Tipps:

29.5.2017, Pfingstvision, Weiz

23.6.2017, Szene Bunte Wähne Festival NÖ

29.7.2017, Rock den Park, Grossgerungs