Edi Fenzl Band: Planet Love

Mit dieser Scheibe stellt sich ein neues Trio vor, das stark von Blues-Rock aus der Schule Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan und Jimi Hendrix beeinflusst ist. Rund um Sänger und Gitarrist Edi Fenzl, der sich in den letzten Jahren mit seinen Projekten Fenzl Experience bzw. im Duo mit Jörg Danielsen bereits einen sehr guten Namen in der heimischen Szene gemacht hat, startet die CD mit dem kraftvollen "Instromental".



Die folgenden 35 Minuten gehören staubtrocken gespielten Blues-Rock, aufgenommen ohne jeden Firlefanz und Overdubs, aber trotzdem sehr variantenreich und mit hörbar viel Spielfreude. Fenzl ist ein klasse Gitarrist, der sein Handwerk in den letzten Jahren stetig verfeinert hat, während die Herren Paul Moder an den Drums und Klemens Carthart am Bass für die groovige Begleitung sorgen. "RJ 559" klingt wie eine moderne Bearbeitung des alten Jimmy Reed-Klassikers "Baby what you want me do", während mit "Looking for the reason" zwischendurch auch mal poppigere Töne angeschlagen werden. Dass der Humor bei der Edi Fenzl Band auch nicht zu kurz kommt, zeigt das Titelstück mit dem treffsicheren Einsatz allerlei witziger Spoken Word-Samples.



Gegen Ende hin wird es dann noch akustisch mit dem "Ice cube stomp", einer kleinen aber feinen Hymne für alle Whiskey-Liebhaber, bevor sich das neue Trio stilegerecht mit dem energiegeladenen "Strat Strut" verabschiedet. Ein erfreulich feines Debüt-Album von einer Band, die sicher auch live ein Erlebnis ist. Bonuspunkte gibt es noch für das gelungene CD-Cover und den Bonus Bier-Deckel. //



Text: Robert Fischer

Fotos: Joe Vigerl



Musik: @@@@

Klang: @@@@

Label / Vertrieb: Styx Records (2017)



Live-Tipp:

04.04.2017 Reigen beim Vienna Blues Spring mit Edi Fenzl Band und Eric Steckel (USA)

07.04.2017 Local Bar (feat. David Fenzl; 2x Drums)