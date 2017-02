Worried Man & Worried Boy: Ruhig bleiben

Worried Man & Worried Boy, das sind Herbert Janata und sein Sohn Sebastian Janata. Vater Herbert war ab den frühen 1960er Jahren Sänger und Frontman der Worried Men Skiffle Group, die sich im Sommer 2014 nach 54 Jahren auflöste. Lieder wie "Glaubst i bin bled", "I bin a Weh" oder "Da Mensch is a Sau" sind Klassiker der österreichischen Popmusik, die Band selbst Urgesteine des österreichischen Dialekt-Pop.































Sebastian Janata ist seit 2006 Schlagzeuger der Band Ja, Panik. Als Duo Worried Man & Worried Boy interpretieren die beiden neben neuem Material auch Klassiker der Worried Men Skiffle Group. Das titellose Debüt-Album des Familienprojekts von 2014 war ein Überraschungserfolg und bescherte dem Duo sogar einen kleinen Hit, nämlich "Der schönste Mann von Wien (feat. Der Nino aus Wien)" samt witzigem Video.































Und in dieser Tonart geht es auch auf dem neuen Album weiter. Titel wie "Frühling", "Von gschissn auf oasch", "Mein Wiener Schnitzel" oder "Skiffle Rock" haben das Zeug zu Klassikern, und zeigen, dass die kreative Zusammenarbeit von Worried Man & Worried Boy weiterhin blendend funktioniert. Die zehn Titel, von denen vier Lieder Sebastian Janata verfasst hat - die anderen sechs Lieder stammen von seinem Vater - sind wieder eine perfekte Mischung von Dialekt-Texten, die im legendären Wiener Schmäh zuhause sind und in ein zeitgemäßes Soundkleid zwischen Retro und modern verpackt wurden.































Handkuss für dieses tolle Album - möge dieses lässige Vater & Sohn-Projekt noch lange Zeit weiterbestehen. //



Text: Robert Fischer

Foto: Melanie Eugenie Ziegler





CD-Tipp:

Musik: @@@@@

Klang: @@@@

Label / Vertrieb: Problembär Records (2016)



Live-Tipp:

29.4.2017, Strom, München (Doppel-Konzert mit Vodoo Jürgens)