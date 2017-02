Natalie Ofenböck & Der Nino aus Wien: Das grüne Album

Der Nino aus Wien ist weiterhin unbändig kreativ. Nach der sehr feinen EP "Adria" (2016) wird im Frühjahr 2017 ein neues Album veröffentlicht. Daneben ist der Wiener Songschreiber auch fleißig in Österreich und Umgebung auf Tour (u.a. mit Ernst Molden). Trotzdem blieb noch Zeit für ein weiteres Nebenprojekt: gemeinsam mit der Musikerin und Illustratorin Natalie Ofenböck entstand "Das grüne Album: Wiener Reise durch die Steiermark", ein Konzept-Album über die Steiermark.































Die 15 Stücke sind ein Auftragswerk für den Steirischen Herbst und entstanden bei ausgedehnten Streifzügen durch die Städte und Landschaften der "grünen Mark". Zusätzlich haben sich Nino und Natalie einige junge, steirische Musiker ins Studio eingeladen, als Produzent fungierte Wolfgang Möstl (Mile Me Deaf). Das Ergebnis ist aber leider eine kleine Enttäuschung. Das Zusammentreffen des Wiener Liedermachers und seiner Gefährtin mit der traditionellen Volksmusik inklusive Tuba, Hackbrett und Knöpferharmonika im Polka-Takt funktioniert nur teilweise und ist auf jeden Fall ziemlich gewöhnungsbedürftig. Trotz einiger schöner Lieder von Nino ("Klapotetz", "Konditorei") ist "Das grüne Album" gesamt gesehen kein großer Wurf. Der Ausflug in die Steiermark hat sich im musikalischen Sinne nicht gelohnt, aber wir hoffen trotzdem auf das nächste Studioalbum und bis dahin gilt es Der Nino aus Wien live zu erleben, z.B. am 1.3.2017 im Vindobona. //



Text: Robert Fischer

Foto: Steirischer Herbst



CD-Tipp:

Natalie Ofenböck & Der Nino aus Wien: Das grüne Album

Musik: @@1/2

Klang: @@@@

Label / Vertrieb: Problembär Records (2016)