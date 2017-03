I'm Eighteen! - Das Akkordeonfestival ist endlich erwachsen

Auch im 18. Jahr seines Bestehens bietet das Int. Akkordeon Festival 2017 einen Monat lang bis 26. März in zahlreichen renommierten Wiener Spielstätten genussfreudigen FreundInnen von Musik und Kultur Gelegenheit sich mit dem Instrument Akkordeon und dessen zahlreichen künstlerischen Facetten auseinanderzusetzen.



Ausloten und Imaginieren neuer musikalischer Räume



"Schwerpunkte setzt das Festival 2017 im Spielerisch-Ironischen, im Märchenhaften und dem Grenzüberschreitenden, dem Ausloten und Imaginieren neuer musikalischer Räume wird breiter (Spiel-)Platz eingeräumt", heißt es im Programmheft. Der Träumereigen beginnt bei der Eröffnungsgala am 25. Februar im Stadtsaal mit Karat Apart, sowie Großmütterchen Hatz & Klok. Die zweite Eröffnungsgala am 26. Februar im Theater Akzent bestreitet - und das hat schon Tradition - Local Hero Otto Lechner; dieses Jahr als Otto Lechner & Die Ziehharmoniker. An internationalen Acts fehlt es natürlich nicht, gleich in der ersten Festivalwoche geht es großartig weiter: Unter dem Motto 'Musikalische Brücken' treten am 27.2. Filippo Gambetta und Emilyn Stam im Porgy & Bess auf, unterstützt von Flamenco Experience 6, die sich mit dem Werk von Paco de Lucia auseinandersetzen.



Viva Espana



Ein internationaler Schwerpunkt heißt 'Viva Espana' und bringt etwa am 4.3. La Bandada Mancini aus Spanien nach Wien: Der Bandname ist Programm und so wird an diesem Abend insbesondere Filmmusik von Henry Mancini ("The Pink Panther") serviert.



Polen & Schottland



Die stimmungsvolle Kirche am Gaußplatz gibt den Rahmen für ein weiteres Highlight am Rahmen des Akkordeonfestivals 2017: Celina de Piedade aus Portugal bringt ihre zeitgenössische Version portugiesischer Folklore auf die Bühne, gefolgt von Black Market Tune; das ist die Formation um den österreichischen Violinisten Paul Dangl, bei der Colin Nicholson am Akkordeon agiert: Hier wird Jazz mit Blues und Elektronik verknüpft.



Weitere Highlights



Weitere Tipps: Anne Niepold Trio (5.3., Dschungel Wien), The Klezmatics (13.3., Theater Akzent), Meena Cryle & Chris Fillmore Band (17.3., Metropol) und Attwenger (24.3., Schutzhaus zur Zukunft), sowie die Stummfilm-Matinees im Filmcasino, bei denen an den Sonntagen live zu Stummfilmen gespielt wird und nicht zuletzt die Festival Lounge im Café Mocca in Gersthof ergänzen das umfangreiche Programm bis zum 26. März 2017. Hingehen! //



Text: Robert Fischer und Jürgen Plank

Fotos: Rita Carmo (Celina Da Piedade); Eder (Otto Lechner & Die Wiener Ziehharmoniker); Gr++n (Karat Apart)



Festival-Tipp:

18. Internationales Akkordeonfestival

25. Februar bis 26. März 2017 an diversen Spielorten in Wien