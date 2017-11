Blue Bird Festival 2017

Der melancholisch-düstere November ist genau die richtige Zeit, um den blauen Vogel ins Porgy & Bess zu schicken: An drei Abenden gibt es da nämlich diverse Musikerinnen und Musiker zu hören, die mit Begriffen wie Singer/Songwriter oder Indiefolk notdürftig zusammengespannt werden. Es ist aber egal, welche Ausrede dafür herhalten muss, wenn die Veranstalter so spannende Acts wie die folgenden auf einer Bühne versammeln.

Feine Auswahl von internationalen und heimischen Acts

Da wäre z.B. gleich mal mit Anna Ternheim aus Schweden jene außergewöhnliche Musikerin deren hochpersönliche Songs eine dunkle Schönheit innehaben, die unmittelbar berührt und einen tiefen Einblick in ihre Gedankenwelt erlauben. Eine der schillerndsten aktuellen Künstlerinnen ist wohl Chrysta Bell. Die US-Amerikanerin ist Model, Schauspielerin und Musikerin. Die Muse von David Lynch spielt auch in der neuen Staffel von Twin Peaks mit. Musikalisch ist sie dem Genre Dream Pop zuzuordnen. Dillon wiederum stammt aus Brasilien und lebt in Berlin. Im Oktober 2017 wird ihr erstes Album seit drei Jahren erscheinen, wir dürfen uns also bei Blue Bird auf ganz neue Songs freuen. Mit der britischen Singer/Songwriterin Vashti Bunyan steht eine echte Legende auf der Bühne des Porgy & Bess. Ihr Debütalbum "Another Diamond Day" wurde 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung neu entdeckt und gilt mittlerweile als Meilenstein. Heute begegnen einem ihre Songs etwa in der US-Serie "True Detective". Saint Chameleon sind ein siebenköpfiges Bandkollektiv aus Graz, bei dem man Einflüsse von Folk und Blues ausmachen kann. Ihr schwungvoller Sound erinnert an Bands wie Beirut und Violent Femmes. Das Trio Elsa Tootsie and the Mini Band liefert hingegen schönen dunklen Folk mit einer starken Lapsteel-Gitarre, einer markanten Stimme und dem einen oder anderen schrägen Ton. In diversen Medien wurde ihr Debütalbum "Trickle Down" 2016 als eines der Alben des Jahres gefeiert. Derzeit wird am Nachfolger gearbeitet. Das Blue Bird Festival geht vom 23. bis 25.11.2017 über die Bühne im Porgy & Bess. //



