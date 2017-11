Vienna Jazz Floor Festival 2017

120 Konzerte in einem Monat in neun Wiener Clubs: Diese Fülle an Live-Musik bietet das Vienna Jazz Floor Festival bis 30. November 2017. Guter Sound und gute Stimmung sind garantiert.

Month of Jazz and Blues

Jazz und Blues gedeihen in der Welthauptstadt der Musik hervorragend, und so gibt es viele kleine Lokale mit exquisiten Acts. Einmal im Jahr - im November, dem Month of Jazz and Blues - feiert die Szene das Vienna Jazz Floor Festival und lädt dazu international renommierte Jazzer in neun Wiener Clubs: Blue Tomato, Davis, Jazzland, Martinschlössl, Miles Smiles, Reigen, Sargfabrik, Tunnel und Zwe. Bei den mehr als 120 Konzerten präsentieren sich die in- und ausländischen Größen der Szene. Die Palette reicht vom klassischen Jazz über Swing bis zu Modern, Impro und Funk. Der Blues als Wurzel fehlt natürlich auch nicht.

Legenden und Shooting Stars

Im Jazzland, dem Jazzkeller unter der Ruprechtskirche, spielt bis 4.11. Barbara Dennerlein, die Grande Dame der Hammond-Orgel. Zu internationalen Jazz-Größen zählen die Saxofonisten Lew Tabackin (7. bis 9.11.) und Scott Hamilton (14. bis 18.11.).

Im Martinschlössl hat nicht nur die Blue Note Six mit ihrem swingenden Dixieland-Stil eine Heimat gefunden (8. und 29.11.), sondern auch die Free- und Impro-Szene.

Die Konzerte im Miles Smiles stehen unter dem Motto "Poetry meets Jazz". Es treffen sich etwa Wolfram Berger und Saxofonist Karl Heinz Miklin (9.11.) sowie Anne Bennent und Akkordeonist Otto Lechner (29.11.).

Im Reigen sind zwei der wichtigsten Blues-Musiker der USA zu Gast: Josh Smith (8.11.) und Anson Funderburgh (22.11.). Der kubanische Sänger Luis Frank zählt zur zweiten Generation des legendären Buena Vista Social Clubs. Lázara "Cachao" López, die Tochter des Bassisten der First Generation, begleitet ihn am Piano (23.11.). Am 30.11. bringt Tony Spinner - der langjährige Gitarrist der Kult-Band Toto - Funk, Rock und Blues in den Reigen.

Im vielfältigen Programm der Sargfabrik zwei Sängerinen: Die Portugiesin Dona Rosa (7.11.) und die heimische Schauspielerin Cécile Nordegg (als "Mama Putz" auch eine Werbe-Ikone; 29.11.). Im Tunnel kommt am 10.11. Geri Schullers Jazzoper "Hoch geschätztes Tiefparterre" auf die Bühne. Das Zwe steht wie immer für großartige Sessions: Andrea Eckert präsentiert ihr neues Programm (11.11.) und es gibt einen Swinging Jazzbrunch mit Ellen D. & The Sweethearts (5.11.).

35 Jahre Blue Tomato

Das Blue Tomato feiert 35 Jahre: Am 3.11. kommen Rob Manzurek und Jeff Parker, und am 9.11. ist das Quartett Rhombal aus den USA an der Reihe - mit dem mehrfach Grammy-nominierten Stephan Crump, dem Kreativ-Jazzer Ellery Eskelin, dem Trompeter Adam O. Farrill und Richie Barshey an den Drums, der wiederum schon mit Herbie Hancock, Chick Corea, Bobby McFerrin und Pete Seeger tourt(e). Ken Vandermark spielt am 14.11. mit Hamid Drake und Kent Kessler, dazu kommt mit dem 78-jährigen Joe McPhee eine echte Legende der Szene. Das skandinavische Power-Trio The Things (27.11.) wandelt zwischen Free Jazz, improvisierter Musik, Rock und Punk. Das Vienna Jazz Floor Festival läuft bis 30. November 2017 in Wien. //



Text: PR/Robert Fischer

Fotos: Jonathan Berkh, Michael Jackson, Rainer Rygalyk