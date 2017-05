The house that Big Daddy Kane built

Die Ikone der goldenen Ära des Hip-Hop beehrte das Paradiso in Amsterdam und lieferte eine beeindruckende und publikumsnahe Performance ab.

Am 19. Mai 2017 war es endlich soweit: Big Daddy Kane was in the house, und zwar in jenem kleinen aber feinen Club namens Paradiso, in dem Konzerte von großem Kaliber stattfinden. Eines war nach dem Konzert klar: Big Daddy Kane verdient zweifelsfrei den Titel Hip-Hop Legende. Er kam, performte und blies das Publikum um. Selten hinterlässt ein Master of Ceremonies (MC) einen solch bleibenden Eindruck.

Publikumsnahe Performance

Mr. Kane eröffnete das Konzert mit einem seiner größten Erfolge, "Nuff’ Respect". Von Anfang bis Ende gelang es ihm mühelos, das Publikum nicht nur mit seiner Musik und Performance zu unterhalten und zu begeistern, sondern auch viel Wissen über Hip-Hop Musik und Kultur zu vermitteln ohne dabei belehrend zu wirken. Mr. Kane gab sich publikumsnah, reichte seinen Fans die Hand, unterhielt sich in den kurzen Pausen während der verschiedenen Tracks mit den Besuchern und interagierte unentwegt mit dem Publikum, anstatt nur seine Top-Tracks hinunterzuspielen, wie so manch andere Musiker.



Er schuf eine positive und intime Atmosphäre und brachte es fertig, das sonst eher steife niederländische Publikum ohne große Anstrengung aufzulockern. Er brachte alle dazu, im typischen back-and-forth der Master-of-Ceremony Tradition zu interagieren. Nachdem er "Young, Gifted and Black", "Show and Prove" und "Smooth Operator" live zelebrierte, wollte Mr. Kane unbedingt wissen, ob denn Hip-Hop tatsächlich anwesend sei. Woraufhin das Publikum total durchdrehte, einstimmig "Ja!" rief und Mr. Kane daraufhin zufrieden bekanntgab, dass Hip-Hop tatsächlich anwesend sei.

Die Quintessenz von Hip-Hop

Es schien ihm wichtig, den Kontext seiner Musik allgemein und seines Musikeinflusses im Speziellen zu erklären und der neuen Generation von Hip-Hop Fans - einige der Besucher waren "Millenials" - zu erklären, was die Essenz dieser Musikrichtung und Musikkultur ist. Er zeigte sich offen und vertraute dem Publikum an, welche Künstler ihn geprägt hatten. Er erzählte davon, was für eine wichtige Rolle Bizz Markie für seine Karriere gespielt hatte und zeigte sich sehr dankbar für dessen Unterstützung und Vertrauen. Dadurch hinterließ Mr. Kane einen bodenständigen und sympathischen Eindruck beim Publikum.

Hommage-Track als Höhepunkt