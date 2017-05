New York Hip-Hop: Tanzstudios im Vergleich

In New York ist Hip-Hop omnipräsent: Jederzeit und überall fühlt, hört, sieht, schmeckt und riecht man Hip-Hop.



New York: Die Stadt, die nie schläft; Der Beton-Dschungel, aus dem Träume gemacht sind und vor allem - und das ist für eine Hip-Hop Tänzerin wie mich der Grund, New York zu lieben - diese Stadt ist die Geburtsstätte des Hip-Hop und deshalb ist es dort auch an jeder Ecke zu spüren. Keine Überraschung also, dass es dort Unmengen Tanzstudios gibt, in denen diese urbane Tanzform unterrichtet wird. Was besonders auffällt und gefällt ist, dass einem in vielen dieser Studios die Hip-Hop Kultur nähergebracht wird. Deren Grundlage sind die vier Elemente Breakdance, MCing (Rap), DJing und Graffiti-Writing. New York bietet Hip-Hop Tänzern so viele Auswahlmöglichkeiten, dass einem leicht schwindelig werden und man schnell die Übersicht verlieren kann: Welches Studio soll ich besuchen? An welchem Kurs soll ich teilnehmen? Welcher Dozent ist empfehlenswert? Um diesen Entscheidungsprozess zu vereinfachen und österreichischen Tanztouristen bei der Auswahl behilflich zu sein, findet ihr hier eine kleine, aber feine, Übersicht von Tanzstudios in New York, die Hip-Hop Stunden anbieten. Diese To-Dance-Liste beinhaltet bewusst nur einige wenige Studios, nämlich genau jene, die ich über einen langen Zeitraum intensiv besucht habe. Erwähnt sei auch, dass die Auswahl ausschließlich auf persönlichen Präferenzen beruht und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.

Broadway Dance Center

Das Broadway Dance Center ist eines der weltweit renommiertesten Tanzstudios im Bereich des Hip-Hop. Die Dozenten dort sind alle hoch qualifiziert und weltberühmt, das Level entsprechend hoch und die Atmosphäre sehr professionell. Bei einem dreimonatigen Tanzprogramm kann man unlimitiert tanzen und so einen besonders guten Eindruck von diesem Tanzzentrum gewinnen. Die Tanzetiquette wird im BDC sehr ernst genommen, die Stimmung kann daher manchmal sehr wettbewerbsorientiert sein. Dieses Studio ist am ehesten etwas für professionelle Tänzer, obwohl es auch Kurse gibt, die für Beginner und Fortgeschrittene geeignet sind. Ms Vee und Ephrat Asherie sind meine Lieblingsdozenten im Broadway Dance Center. Beide sind nicht nur extrem talentierte Tänzerinnen, sondern auch Toppädagogen, von denen man sehr viel lernen kann. Sie bessern jeden persönlich aus und - für mich am wichtigsten - ermöglichen einem, alles nicht so ernst zu nehmen, um Spaß beim Tanzen zu haben. Sie motivieren einen dazu, nicht aufzugeben, wenn einmal etwas nicht gleich klappt und sie motivieren auch dazu, seine Individualität beim Tanzen zu finden und sich selbst treu zu bleiben. Man kann sehr viel von beiden lernen, da beide ihren Fokus auf Technik legen und sich nicht nur auf das Erlernen von Choreographien konzentrieren. Das Beherrschen von Technik finde ich viel wichtiger, da solide Technikkenntnisse einem ermöglichen, seinen eigenen Stil zu entwickeln anstatt “nur” den Dozenten zu imitieren. Tanztechnik ist durchaus vergleichbar mit dem Erlernen einzelner Buchstaben: Beherrscht man einmal das ABC, ist man in der Lage eigene Wörter und dann Sätze und Geschichten zu kreieren. Ein essenzieller Schritt bei der Entwicklung des eigenen Stils also. Sowohl Ms Vee als auch Ephrat Asherie legen viel Wert darauf, ihren Schülern die Hip-Hop Kultur näher zu bringen und sie das Tanzen als eines der Elemente des Hip-Hop zu sehen und nicht als isoliertes Element vom Rest der Kultur.

Peridance Capezio Center

Dieses Studio ist ebenfalls sehr bekannt. Die Dozenten sind top qualifiziert, international anerkannt und geschätzt. Meine vielen Tanzstundenerfahrungen beim Peridance Capezio Center trieben mich im Laufe der Zeit immer öfter dorthin als in das Broadway Dance Center, da das Niveau bei Peridance einerseits sehr hoch ist, man also auch sehr viel lernen kann, und andererseits ist die Atmosphäre viel angenehmer und entspannter. Dieses Studio bietet sowohl Stunden für professionelle Tänzer als auch für Anfänger mit Vorkenntnissen oder Beginner. Meine Lieblingsdozenten hier sind TweetBoogie und Sekou Herou. Mit ihrer lustigen und sympathischen Art schafft TweetBoogie es, immer eine sehr entspannte Stimmung zu schaffen. Außerdem kann man sehr viel von ihr lernen, da sie über eine enorm umfangreiche Tanzerfahrung verfügt und zudem technisch versiert ist. All das kann sie spielerisch vermitteln und somit an ihre Schüler weitergeben. Sekou Herou wiederum lehrt einem sehr viel über Musikalität und schafft es, dass man seine Aufmerksamkeit nach innen richtet und beim Tanzen ganz bei sich bleibt und gleichzeitig eine Verbindung mit der Musik von außen aufbaut. Ohne viel zu sagen, gelingt es ihm, einen dazu zu bringen, Musik körperlich wahrzunehmen und tänzerisch auszudrücken. Beide Dozenten teilen ihr umfangreiches Wissen über die Hip-Hop Kultur und das Tanzen als einer der Eckpfeiler dieser Kultur mit ihren Schülern.

PMT Dance Studio

Das PMT Dance Studio fällt im Vergleich zum Broadway Dance Center und zu Peridance etwas ab, da das Niveau dort sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem welcher Kurs man besucht wird: Von Beginner über Fortgeschrittene bis hin zu Profis ist für alle etwas dabei. Dieses Studio ist weniger “fancy”, dafür sind die Hip-Hop Stunden aber auch mehr “street” als in den anderen Studios, wo Hip-Hop manchmal sehr “commercial” sein kann.

Alvin Ailey American Dance Theater & Steps On Broadway



Zu guter Letzt seien mit Alvin Ailey American Dance Theater und Steps On Broadway noch zwei Anbieter erwähnt, die zwar sehr professionell unterwegs sind, deren Hip-Hop Kurse allerdings etwas einfacher als im Broadway Dance Center oder bei Peridance gestaltet sind und also das Niveau generell etwas niedriger ist, was damit zu tun hat, da der Schwerpunkt bei Steps On Broadway nicht hauptsächlich im Bereich des Hip-Hop liegt und die Hauptzielgruppe bei Alvin Ailey Balletttänzer sind. //





































Text und Fotos: Elena Todeva