Little Steven: Comeback mit feinem Solo-Album "Soulfire" und Konzert in der Wiener Staatsoper

In den letzten Jahren ist die Solo-Karriere von Sänger und Gitarrist Little Steven aka Steven Van Zandt etwas ins Stocken geraten, dafür machte der US-Amerikaner (geb. 1950) überraschend Fuore als großartiger Schauspieler, Drehbuchautor und Co-Produzent in den Serien "Die Sopranos" und "Lilyhammer". Zusätzlich ist Little Steven seit 1975 Mitglied in der E Street-Band von Bruce Springsteen und dadurch mit seinem Kumpel regelmäßig weltweit auf Tournee. 2002 startete er mit Little Steven’s Underground Garage zusätzlich eine Radio-Sendung, in der er sich mit Garagenrock und weiteren Subgenres der Rockmusik beschäftigte.

Die Anfänge als Musiker

Obwohl er schon als Teenager eng mit Springsteen befreundet war und in dessen Band Steel Mill spielte, stieß er erst im Juli 1975 während der Aufnahmen zu "Born to Run", bei denen er zunächst Co-Produzent war, als Bandmitglied zur E Street Band. Das Album bedeutete den Durchbruch für Springsteen und seine Band. Nach seiner erfolgreichen Zeit mit der E Street Band verließ Van Zandt diese 1984 (seine Rolle als Gitarrist übernahm Nils Lofgren), um sich diversen Musikprojekten zu widmen. So wirkte er zum Beispiel als Frontmann der Band The Disciples of Soul.

Politischer Aktivist

Van Zandt zeigte sich im Laufe seiner Karriere auch immer wieder als politischer Aktivist. So gründete er 1985 die Initiative "Artists United Against Apartheid" gegen den Freizeit- und Vergnügungsparkkomplex "Sun City" in Südafrika. Zusammen mit 49 international bekannten Künstlern (unter anderem Bruce Springsteen, Bono, Bob Dylan und Run D.M.C.) nahm Van Zandt den Song "Sun City" auf, in dem die Künstler versicherten, niemals dort aufzutreten.1999 wurde die E Street Band - nach einer längeren Auszeit seit 1991 - von Springsteen neu formiert. Auch Van Zandt war wieder mit dabei, zusammen mit Nils Lofgren. Sie gingen auf eine große Europa- und USA-Tournee und spielten dann 2002 unter dem Einfluss der Terroranschläge am 11. September 2001 mit "The Rising" ein neues Studioalbum ein.

Zweitkarriere als Schauspieler

Nach einer kleineren Statistenrolle in den 1980er Jahren begann Van Zandts Karriere als Schauspieler erst im Jahr 1999. Er übernahm die Rolle des Silvio Dante in der US-Fernsehserie "Die Sopranos". Er verkörperte darin einen Stripclubbesitzer, der Mitglied der Mafia von New Jersey ist und zu den engsten Freunden des Bosses, Tony Soprano, gehört, dessen Consigliere (Berater) er auch ist. Mit dieser zuerst auf dem US-amerikanischen Pay-TV-Sender HBO veröffentlichten Serie gewann er zusammen mit den anderen Protagonisten mehrere Film- und Fernsehpreise. Seine Auftritte wurden in der zweiten und dritten Staffel der Serie immer seltener, da er durch die Tour mit der E-Street Band einen engen Terminkalender hatte. In der sechsten Staffel war er wieder in einer tragenden Rolle zu sehen. Insgesamt wirkte er in 81 der 86 Folgen, bei vier Folgen der Serie zudem am Soundtrack, mit. Nach dem Ende der TV-Serie gründete er 2006 die Plattenfirma Wicked Cool Records.Ab 2010 brachte es Van Zandt durch Fernsehauftritte in Norwegen zu einiger Präsenz - in der Seifenoper "Hotel Cæsar" auf dem Kanal TV 2 sowie ab 2012 in der norwegisch-amerikanischen TV-Serie "Lilyhammer", in der er einen Mafiaboss gibt, der durch ein Zeugenschutzprogramm in Norwegen versteckt wird. Van Zandt war seit der ersten Staffel Co-Produzent und schrieb am Drehbuch mit.

Comeback 2017

"Soulfire", das erste Solo-Album nach fast 20 Jahren Pause, ist ein gelungenes Rock & Soul-Album, das mit mitreißender Energie und packenden E-Gitarren-Solos punktet. Ein kräftiges Lebenszeichen des mittlerweile 67-jährigen Musikers und seiner grandiosen 15-köpfigen Band Disciples of Soul, das die Vorfreude auf die anstehende Tour bzw. den Auftritt in der Staatsoper beim Jazzfest Wien enorm steigert. Das Comeback begann mit einem Konzert in London im Herbst 2016, zu dem Little Steven von Freunden überredet wurde. "Es war wie eine Offenbarung", sagt Van Zandt und ergänzt: "Es hat Riesenspaß gemacht, nach so langer Zeit wieder mal mit meinem Solo-Material bei einem Konzert aufzutreten, und mir wurde klar, dass auch meine alten Songs live immer noch Bestand haben!" Steven Van Zandt ist als Songwriter stark unterschätzt. Seine vier Solo-Alben aus den 1980er Jahren enthalten so manche Perle (besondere Empfehlung gilt den beiden LPs "Men without women" und "Voice of America"), dazu gehört auch der Protest-Song "I am a patriot", der sich regelmäßig im Live-Programm von Jackson Browne bzw. Eddie Vedder von Pearl Jam wieder findet. Bleibt zu hoffen, dass Steven Van Zandt noch lange gesund bleibt und weiter Musik machen kann, sei es mit Bruce Springsteen oder auf Solo-Pfaden. Auch neue Projekte als Schauspieler harren der Umsetzung. "Ich bin zwar ein bißchen spät dran", schmunzelt Steven Van Zandt, "aber ich hoffe doch stark, dass vom kreativen Standpunkt her mein letztes Lebensviertel gleichzeitig auch das Beste wird!" //



Text: PT/Robert Fischer

Foto: Lillyhammer



Live-Tipp:

Little Steven beim Jazzfest Wien

Staatsoper Wien

Fr 07.07. 2017 um 19:30 Uhr