Erwarte das Unerwartete

In Episode 2 von "Elena's Music Bubble" berichtet Elena vom Festival Strange Sounds From Beyond und dem Auftritt von Orpheu The Wizard.

Im Rahmen des Festivals Strange Sounds From Beyond 2017 in Noorderlicht bei Amsterdam kam das Publikum in den Genuss des unkonventionellen aber magischen Sets von Orpheu The Wizard. Mit seiner musikalischen Vielseitigkeit und der Leidenschaft, mit der er auflegte, gelang es ihm, die Festivalbesucher sofort in seinen Bann zu ziehen. Der geborene Niederländer mit Homebase in Amsterdam schaffte es, die Menge zu verzaubern, auch wenn er eigentlich nur wenig mit den Besuchern interagierte: Seine Musik, der Umfang und die Tiefe seiner Musikauswahl und die Leichtigkeit, mit der er flüssige Übergänge zwischen den Tracks schuf, waren ausreichend um das Publikum in andere Sphären zu katapultieren. Langweilig wurde es keine einzige Sekunde, da Orpheu The Wizard ständig für musikalische Überraschungen sorgte; ganz nach dem Motto: "Erwarte das Unerwartete". Ein sympathischer und bescheidener DJ - dieser erste Eindruck wurde bei einem Gespräch im Anschluss der Performance nur bestätigt - der es nicht nötig hat, die Werbetrommel großartig zu rühren: Seine Musik spricht für sich selbst. Dies ist auch der Grund dafür, dass man in der nahen Zukunft bestimmt noch mehr und auch außerhalb der Niederlande von Orpheu The Wizard hören wird. Genug geschrieben. Hört und seht, was Elena vor Ort zu berichten wusste. //



Text und Foto: Elena Todeva

Elena's Music Bubble ist eine Produktion vonKulturwoche.at.

Hergestellt von Manfred Horak und Elena Todeva.

