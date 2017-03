Meena Cryle & The Chris Fillmore Band: Live In Concert

Nach drei sehr erfolgreichen Studio-Alben präsentiert Sängerin Meena Cryle samt Band ihr erstes Live-Album. Zirka zehn Jahre ist es her, dass das deutsche Blues-Label "Ruf Records" auf die junge Sängerin Meena Cryle aufmerksam wurde, sie unter Vertrag nahm und damit Ihrer Karriere einen bedeutenden Schub gab. Es folgten die drei von der Kritik sehr wohlwollend aufgenommenen Studioalben Try Me (2010), Feel Me (2012) und Tell Me (2014) und europaweite Tourneen, auf denen sich Meena Cryle und ihr musikalischer Partner Gitarrist Chris Fillmore samt wechselnden Band-Mitgliedern mit leidenschaftlichen Konzerten bei Festivals oder in Clubs eine treue Fanschar und eine hervorragende Reputation in der internationalen Blues-Szene erspielten.



Darum war es auch höchste Zeit einmal ein Live-Album zu veröffentlichen, um einerseits die intensive Energie der Live-Konzerte auf Tonträger einzufangen und zum anderen dem Wunsch sicherlich vieler Fans nach einer Live-CD nachzukommen. "In Concert" wurde nicht nur bei einem einzigen Gig aufgenommen, sondern ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Konzerten, und gibt damit Gelegenheit, Meena und Ihre Band in verschiedenen Formationen zu hören. Doch egal ob Quintett oder sogar Sextett, ob Gäste wie Tastenmann Roland Guggenbichler oder Pedal Steel-Gitarrist Carl Kaye den Sound verfeinern, den Aufnahmen ist eindeutig anzuhören, dass die Band mittlerweile traumhaft gut eingespielt ist.



Das i-Tüpfelchen setzt dabei Meena Cryle. Egal ob die Stücke reiner Blues sind, oder ob Americana-, Soul- oder Gospel-Untertöne angesagt sind, Meena Cryle ist als Sängerin extrem gereift und zieht mit Ihren mitreißenden Interpretationen zumeist die Aufmerksamkeit auf sich. Blendend unterstützt von Chris Fillmore an E- und Slide-Gitarre und der Band bietet das vorliegende Live-Album auf gut 70 Minuten einen guten Querschnitt durch das Repertoire der Sängerin, angefangen von Blues-Klassikern wie "I'd Rather Go Blind" oder "Since I Met You Baby" bis hin zu den eigenen Stücken. Meena und Chris legen mit diesem Album ein Live-Album vor, das sich diesen Namen auch wirklich verdient, und vor Atmosphäre und Spielfreude nur so strotzt. //



