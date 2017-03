Vienna Blues Spring 2017: Das längste Bluesfestival der Welt

Das Musikfestival Vienna Blues Spring geht heuer bereits in seine 13. Auflage und präsentiert einmal mehr internationale und nationale Bluesgrößen sowie spannende Neuentdeckungen. Neben dem klassischen Blues sind auch die Genres Swing, Jump, Boogie, Funk oder Rock zu hören, denn all diese Musikrichtungen kommen letztlich aus dem Blues.



Zu den absoluten Topstars des Festivals zählen heuer Mungo Jerry, die Hamburg Blues Band (mit Maggie Bell, Krissy Mathews und Clem Clemson), sowie der RUF Blues Caravan in Topbesetzung und die Woodstock-Legende Miller Anderson, diesmal mit eigener Band.



Insgesamt werden rund 300 Musikerinnen und Musiker aus 13 Nationen erwartet. Der Anteil an starken Bluesfrauen ist besonders hoch. Außerdem gibt es am Samstag, den 1. April 2017, den ersten Tanzabend beim Vienna Blues Spring mit Lea's Shuffle Gangsters & The Juke Joint Royals. Neben dem Reigen, dem Theater Akzent und dem Radiokulturhaus sind auch die beiden Wien Holding-Museen Haus der Musik und Mozarthaus Vienna wieder Spielstätten des Vienna Blues Spring.











Konzert-Tipps der Redaktion:

Do 30.03. Raphael Wressnig Soul Gift (A), Reigen

So 09.04. Mojo Blues Band & Friends (A), Theater Akzent

Mi 12.04. The Pretty Things (UK), Reigen

Di 25.04. Katarina Pejak (BR), Mozarthaus Vienna

Sa 29.04. Larry Garner & Norman Beaker Band (USA), Reigen







Infos zum Festival:

Der Festivalpass für alle Konzerte im Reigen ist um EUR 220,-- erhältlich unter

+43 (01) 894 00 94 / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / oder direkt im Reigen

Inhaber eines Festivalpasses erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf alle Eintrittskarten für Veranstaltungen im Rahmen des Vienna Blues Spring 2017 im Radiokulturhaus, dem Theater Akzent, dem Mozarthaus Vienna und dem Haus der Musik.

Einzel-Tickets für alle Konzerte beim Vienna Blues Spring.

Ein Pass mit sechs Konzerten nach Wahl ist um EUR 100,-- ebenfalls erhältlich.



Text: Robert Fischer

Fotos: Dietmar Hoscher, Katarina Pejak, puma-fotografie.at, VBS