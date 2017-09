Elena's Music Bubble

Ein neues Format von Kulturwoche.at ist unsere Filmreihe "Elena's Music Bubble" auf YouTube. In diesen Kurzvideos berichtet Kulturwoche.at-Redakteurin Elena Todeva vom kulturellen Leben aus den Niederlanden - sie lebt derzeit in Amsterdam - mit deutlichem Schwerpunkt auf Hip-Hop. In der ersten Episode erzählt Elena vom Konzert von Big Daddy Kane aus dem Paradiso in Amsterdam. Hergestellt wird die Filmreihe von Manfred Horak und Elena Todeva. Wir freuen uns auf zahlreiche Abonnenten, weibliche wie männliche. //