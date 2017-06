Konsequente Formen und experimentelle Konzepte

Ideen werden erwartet, wenn Abschlussarbeiten gezeigt werden dürfen/müssen, so auch alljährlich, wenn die Studentinnen und Studenten an der Modeklasse der Wiener Angewandten ihre Ergebnisse präsentieren. 2017 ging diese Präsentation an zwei identen Aufführungen am 13.6.2017 in der Schönbrunner Orangerie über den Catwalk.

Preise für Louise Streissler, Federico Protto und Mila Petrova

Bevor die Models über den Laufsteg schritten, wurden Preise vergeben, und zwar das mit € 2.700,- dotierte Fred-Adlmüller-Stipendium an Louise Streissler, eine Studentin aus dem dritten Jahrgang für ihre Arbeit "Commando", des weiteren ging der Indie Magazine Award an Federico Protto für seine Kollektion "2017 non corporal". Den wichtigsten Preis (Selbstdefinition des Stifters) im Wert von € 3.000,-, nämlich den Rondo Modepreis mit freundlicher Unterstützung von Wien Mitte The Mall, erhielt (völlig zurecht übrigens) Mila Petrova für ihre Kollektion "Open/Girls".

Nackte Hinterteile und schicker Nadelstreif

Es gab Momente bei der Präsentation, da wusste man nicht, ist das jetzt eine Provokation, Zynismus oder einfach Naivität, wenn z.B. Teile einer Kollektion wie Rettungswesten für Bootsflüchtlinge aussehen. Andere wiederum wollten eventuell sogar bewusst provozieren, indem z.B. der Hinterteil so mancher Modelle unbekleidet blieb. Nur: Diese Art von versuchter Provokation ist schon lange keine mehr. Andererseits bleiben solcherart Kollektionen mitunter länger im Gedächtnis als herkömmliche. Da gab es allerdings durchaus einige schöne, gelungene, Sichtweisen und Kollektionen, die sich mehr als sehen lassen konnten, allen voran die Arbeiten von oben erwähnter Preisträgerin Mila Petrova, deren Kollektion mit einer klaren Linie, konsequenten Formen und schickem Nadelstreif zu überzeugen wusste. Somit Vorhang auf für die Nachbetrachtung der Show Angewandte 17, frei nach einer Textzeile von David Byrne, "It's bigger than life / You know it's all me / My face is a book / But it's not what it seems". //

Text und Fotos: Manfred Horak