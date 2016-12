Der Musikalische Adventkalender in Wien

Mittlerweile auch nicht mehr ganz jung ist die Durchführung der Konzertreihe Der Musikalische Adventkalender. Die Idee dahinter ist simpel, aber sehr effektiv. Jeden Tag zwischen 1. und 23. Dezember gibt es in einer zum Tagesdatum passenden Wiener Gemeindebezirk ansässigen Lokalität ein Kulturerlebnis. Türchen öffne dich und Menschen kommet und frohlocket kann man da nur sagen.



Und es fängt alle Jahre wieder an



Wir konzentrieren uns hier auf die zweite Adventhälfte (12.-23.12.). Starten wir gleich mal mit einem für diese Veranstaltungsreihe ungewohnten Event. Im U4 geig’n die Goldfisch’ sang dereinst Falco und genau dort, im U4, wird am 12.12. die Filmdokumentation "Und es fängt von Neuem an". Der Film beleuchtet die Punk/Post-Punk/New Wave-Szene in Wiener Neustadt Anfang der 1980er Jahre und danach gibt es ein Post-Punk-Rockiges Konzert mit der Band Totgeglaubt. Am 13.12. öffnet sich der Musikalische Adventkalender im Hietzinger Hotel Restaurant Bergwirt und dem Ensemble von Irene Coticchio aus Sizilien. Ein alter ländlicher Brauch Siziliens bildet auch den Kern des Abends. Lasst euch überraschen, was da geboten wird. Das Ensemble besteht übrigens aus den Weltmusik-Botschaftern Marwan Abado (Oud), Mahan Mirarab (Gitarre) und Mohammad Khodadadi (Ney, Ney Amban). Am 14.12. verneigt sich Peter Ahorner lesend vor dem Dichterkollegen HC Artmann in dessen bevorzugter Nachbarschaft, der Breitenseer Lichtspiele med ana schwoazzn dintn. Musikalische Begleitung erhält Ahorner von Peter Sterzinger. Die großartige Tini Trampler & Das Dreckige Combo Orchester bespielen am 15.12. das Schutzhaus Zukunft und stellen hier ihr neues herausragendes Album "Delphine" (Preiser Rec.) vor. Musik von literarischer Qualität garantiert auch das Duo Ernst Molden & Walther Soyka am 16.12. im stimmigen Ambiente des Weinhaus Sittl in Ottakring.



Gefährliche Widersprüchlichkeit des Gefühlslebens



Großes Publikumsinteresse im Rahmen von Der Musikalische Adventkalender genießen stets die Termine im Schutzhaus am Heuberg, das Konzert vom hochgeschätzten Trio Lepschi am 17.12. wird da garantiert keine Ausnahme bilden. Das adventliche Konzert am 18.12. findet standesgemäß natürlich im Konzertcafé Schmid Hansl statt. Das Duo Mela Marie Spaemann (Cello, Gesang, Komposition) und Christian Bakanic (Akkordeon, Komposition) verbinden mit ihrem Programm "Libera Musica" Klarheit des Barock mit Spontaneität des Jazz. Leidenschaft von Tango mit Eingängigkeit von Soulpop. Zwei Duos, die beste Unterhaltung garantieren, gehören zu den Höhepunkten der Zielgeraden des Musikalischen Adventkalenders: Christoph & Lollo sorgen am 19.12. zum Wein beim Heurigen Hengl-Haselbrunner für Lacher (19.12.), das urige alter Ego von Attwenger - Die Goas - bespielen am 21.12. das Strandgasthaus Birner mit urigen, jungen wie alten, Gstanzln. Zwischendrin, am 20.12., im Vindobona, geben sich die Duo-Formation The Ghost and the Machine und die Sängerin Hanna Palme die Ehre. Der Sound der Singer-Songwriterin Hanna Palme kann in all ihrer Einzigartigkeit irgendwo zwischen Chanson, Folk Rock und Indie Pop lokalisiert werden. Leichtfüßige Texte spiegeln dabei die gefährliche Widersprüchlichkeit des Gefühlslebens mit Coolness und Distanz wider.



Die letzten zwei Konzertabende...



...schließlich bringen Ronja am 22.12. im Café Falk und Ursula Leutgöb & Band am 23.12. im Schutzhaus Rosenhügel. Die Tänzerin und Sängerin Ronja ist Frontfrau der Band Living Transit und der Weltmusikband Global Groove LAB, Ursula Leutgöb wiederum ist eigentlich als Übersetzerin und als freie Mitarbeiterin bei EU-XXL Film tätig, nebenher hat sie aber auch ihre eigene Band. In den Liedern erzählt sie „vom Leben wie wir es alle kennen - von Alltäglichkeiten und besonderen Herausforderungen, von Licht und Schatten“, dies auf humorvolle, bisweilen satirisch-ironische Weise. //



T ext: Manfred Horak

Fotos: Markus Binder, Judith Feyrer, Mario Lang