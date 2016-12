Album Artwork & Cover Design: The Three Wise Men aka XTC und Wham!

Zwei Weihnachtslieder aus England, wie sie hinsichtlich musikalischer Qualität und kommerziellem Erfolg nicht unterschiedlicher sein können, stehen zur Debatte: "Thanks for Christmas" von XTC, erschienen am 10.11.1983 unter dem Pseudonym The Three Wise Men und "Last Christmas" von WHAM!, erstmals veröffentlicht zu Weihnachten 1984.



"I have a soft spot for Christmas songs. For this I wanted the female staff at the Virgin Records office to sing it and we'd put it out under the name ‘The Virgin Marys’ but they thought it would be sacrilegious, so the band did it under the name ‘The Three Wise Men’", erklärte dereinst Andy Partridge von XTC. Koproduziert wurde die Single übrigens von einem gewissen David Lord, woraus sich in den Liner-Notes folgende Anmerkung ergab: 'Produced by The Three Wise Men and The Good Lord'. Dass dieses Lied nicht einen ähnlichen langfristigen Durchbruch erzielen konnte wie "Last Christmas" und heute kaum noch jemand kennt, ist freilich schade, aber so ist halt der Lauf der (Pop)-Welt. Ob es daran liegt, dass die Cover-Gestaltung recht eigenwillig geriet (Monty Python lässt grüßen!) sei dahin gestellt - an der Melodie und Ausführung des Songs kann es eigentlich nicht liegen. Andy Partridge, Colin Moulding und Dave Gregory verzichteten nämlich auf jegliches schwülstiges Brimborium und schafften einen ganz großen Pop-Song im Genre Weihnachtslied.



Bei "Last Christmas" hingegen klappen automatisch die Ohren zu, aber zugegeben: George Michael gelang mit diesem Lied ein kongenialer Griff in die Trickkiste, da ja Weihnachten in dem Lied nur den Rahmen liefert, um von einer gescheiterten Beziehung zu singen, deren Geschehnisse ein Jahr zurück liegen, und so wie alle Jahre wieder Weihnachten kommt, sucht man jedes Jahr aufs Neue sein Glück bei der nächsten Beziehung nicht zu scheitern. Kurzum: "Last Christmas" ist ein Weihnachtslied, in dem es eigentlich gar nicht um Weihnachten geht. Abgesehen vom hohen, verwirrend duftenden, Schmalzeffekt, was das Arrangement anbelangt, mutet auch das Cover-Design etwas eigendümmlich an. Wer zwang Andrew Ridgeley sich so fotografieren zu lassen? Ungeachtet all dessen ist laut einer Sonderauswertung der Media Control Single-Charts "Last Christmas" der seit 1977 erfolgreichste Weihnachts-Song... //





Text: Manfred Horak